Баку готовится к зиме
В Исполнительной власти (ИВ) города Баку с участием глав районной ИВ и руководителей соответствующих структур состоялось расширенное совещание, посвященное процессу подготовки к осенне-зимнему сезону. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ столицы.
На совещании была утверждена специальная программа по конкретной деятельности каждой организации при возникновении особых случаев в осенне-зимний период.
Глава ИВ Баку Эльдар Азизов подчеркнул важность организации подготовительных мер к осенне-зимнему сезону в соответствии с темпом развития города, что столичные структуры должны точно знать возложенные на них задачи в зимние месяцы, оперативно решать могущие возникнуть проблемы. В частности, Азизов отметил, что спецтехника ИВ, управлений и организаций должны быть в исправном состоянии, необходимо обеспечить достаточные запасы песка, соли и технических средств, и во время снегопада, сильного ветра, ливней, в случае землетрясения и других природных катаклизмов, с учетом перебоев с мобильной связью, каждый руководитель должен быть на своем месте и осуществлять конкретные меры для решения возможных проблем.
На совещании были распределены конкретные задачи между городскими и районными структурами, поручено создание штабов в районах Баку в связи с подготовкой к зиме и проведение совещаний с участием надлежащих структур.
Также, учитывая, что в последнее время во многих странах мира идут проливные дожди, происходят сели и наводнения, определены конкретные задачи соответствующих структур в случае возникновения таких явлений в Баку, имеющем сложный ландшафт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре