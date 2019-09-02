Сегодня завершается регистрация абитуриентов на вакантные плановые места, поступивших в вузы Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

До 17:00 абитуриенты, поступившие на вакантные плановые места вузов, должны представить документы в учебные заведения, в которые они поступили, и пройти регистрацию. Со списком документов можно ознакомиться в том же вузе.

Непрохождение регистрации расценивается как отказ от обучения по специальности, на которую зачислен абитуриент.

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