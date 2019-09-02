https://news.day.az/society/1152436.html Жаловаться на водителей автобусов станет проще - ФОТО
Жаловаться на водителей автобусов станет проще - ФОТО
С сегодняшнего дня пользователи сайта xaliqfaiqoglu.az смогут отслеживать движение автобусов онлайн.
Как сообщает Day.Az со ссылкой qafqazinfo, c помощью нового сайта можно будет определить маршрут движения автобусов, отслеживать их движения, а также подавать жалобы на водителей.
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