С сегодняшнего дня пользователи сайта xaliqfaiqoglu.az смогут отслеживать движение автобусов онлайн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой qafqazinfo, c помощью нового сайта можно будет определить маршрут движения автобусов, отслеживать их движения, а также подавать жалобы на водителей.

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