В Баку усиливается борьба с явлениями, идущими вразрез с общественной моралью, поэтому с сегодняшнего дня, согласно Плану мер, утвержденному руководством ГУП, в рамках полномочий полиции определены конкретные задачи для исполнения.

Об этом сказал глава пресс-службы Главного управления полиции (ГУП) Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обращения граждан и наблюдения говорят о том, что в некоторых местах отдыха и развлечений в Баку - ночных клубах, барах, отелях и мотелях, центральных улицах встречаются случаи аморального поведения асоциального характера.

"Поэтому для повышения эффективности борьбы со всеми его формами и проявлениями предусмотрено проведение комплексных профилактических мер для пресечения поведения, не соответствующего национальным нравственным ценностям, и других негативных явлений".

Он подчеркнул, что специальные круглосуточные наряды по профилактике аморальной деятельности лиц будут функционировать на Площади фонтанов и ул. Низами ("Торговая") в Сабаильском районе, пересечении улиц Самеда Вургуна и Низами в Насиминском районе.

"Посредством СМИ общественность систематически будет информироваться о проводимой работе и осуществляемых мерах", - сказал Гаджиев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!