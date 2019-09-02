В рамках "Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана на 2019-2023 годы" реконструируется автомобильная дорога Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг общей протяженностью 35,9 километра.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана, дорога реконструируется согласно четвертой технической категории в нескольких направлениях, передает Day.Az. Сельские участки дороги - Хачмаз-Абильятаг, протяженностью 20,5 километра, и до Гаргалыг, протяженностью в 7,7 километра, объединят проезды в села Гарачы, Гюлалан, Джыгатай, Гарабаглы, Агчай, Илхычы и Ниязоба, протяженность которых также составит 7,7 километра.

В настоящее время ведутся работы по закладке новой дорожной основы, а также в пяти различных местах прокладываются железобетонные трубы различного диаметра для стока воды, а имеющиеся - основательно ремонтируются и восстанавливаются.

На последнем этапе, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств, будут установлены дорожные знаки и информационные табло, а также указатели расстояния и сигнальные опоры, нанесена дорожная разметка.

Ввод в эксплуатацию дороги значительно улучшит сообщение между восемью населенными пунктами с общей численностью населения около шесть тысяч человек, а также упростит пассажиро- и грузоперевозки.

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