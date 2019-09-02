https://news.day.az/society/1152471.html Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть пешехода
Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, происшествие произошло 1 сентября около 23:00 на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района, передает Day.Az.
Автомобиль марки "ВАЗ-2121", управляемый жителем Зардабского района Э.Ханджановым, сбил переходившего дорогу жителя поселка Эльшана Алиева. Пострадавший был доставлен в больницу, где в последствии скончался.
По факту ведется расследование.
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