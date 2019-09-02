Четвертого сентября текущего года состоятся выборы в Общественный совет при министерстве образования Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Выборы будут организованы в Азербайджано-Французском университете (улица Низами, 183).

В связи с кандидатурами и участием в качестве избирателей в Общественном совете в минобразования поступило более 125 обращений, которые были проверены Избирательной комиссией, состоящей из представителей институтов министерства и гражданского общества.

Официально были зарегистрированы 44 кандидата и 34 избирателя, документы, которых соответствовали предусмотренным законодательством требованиям.

О результатах выборов общественность будет проинформирована.

Общественный совет будет структурой, которая будет организовывать консультации для обсуждения различных вопросов в сфере образования, давать предложения министерству по проведению государственной политики в этой сфере, и консультирующей структурой, обладающей правами, установленными законодательством.

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