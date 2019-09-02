Госкомитет по работе с религиозными структурами совместно с МВД и другими правоохранительными органами Азербайджана провел рейды в магазинах Сумгайыта, торгующих литературой религиозной тематики и другими культовыми принадлежностями и товарами. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

В ходе рейдов, проведенных в магазинах "Fatimə" в 17-м и пятом микрорайонах Сумгайыта, было выявлено, что соответствующего разрешения на работу магазинов как специализированных пунктов продаж религиозной литературы, не выдано, и незаконно продаваемые товары и принадлежности религиозного значения были изъяты из продажи правоохранительными органами.

Расследование выявленных правонарушений продолжается совместно с правоохранительными органами.

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