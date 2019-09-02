Церемонии Мухаррама должны проводиться в рамках закона, недопустимы такие чуждые культуре и религии нашего народа проявления, как самоистязание цепями, рассечение головы.

Об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов на семинаре-совещании "Церемонии Ашура: традиционность и современность", организованном комитетом совместно с исполнительной властью Абшеронского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зампредседателя отметил, что Ислам, имеющий не только религиозное, но и культурное значение для Азербайджана и азербайджанцев, превратился в фактор, обуславливающий и подтверждающий наше бытие.

"С этой точки зрения, достаточно сказать лишь то, что последние историю, науку, культуру, литературу, быт и духовность Азербайджана на протяжении 14 веков невозможно представить без Ислама. Наши национальные ценности настолько слились с религиозными, что не то что трудно, невозможно различить их границы", - сказал Исмайлов.

Он подчеркнул, что высокое почитание науки, образования, современности, секуляризма, женщины, семьи, неприятие сектантства - традиционно характерные черты Ислама в Азербайджане и отвергать национальную принадлежность, все связанное с нашей культурой и рассматривать это только через призму Ислама неприемлемо. По словам зампредседателя комитета, религиозный и этнический вопросы все еще остаются "отличным средством" и "самым действенным оружием" государств и политических сил для достижения поставленных целей.

С сожалением отметив, что некоторые заинтересованные круги строят свою пропаганду на отрицании нашего национального самосознания, даже национальной культуры, традиций и обычаев, Исмайлов отметил важность пресечения политических выступлений в ходе церемоний Ашуры, недопущения использования их в качестве политического инструмента и пропаганды нашей религии исключительно с точки зрения морали и духовности.

Он добавил, что в ходе церемоний важно следовать фетве Управления мусульман Кавказа, указанных в ней рекомендациям.

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