https://news.day.az/society/1152617.html Страшная авария в Сабирабаде, есть погибший и раненый - ФОТО
Страшная авария в Сабирабаде, есть погибший и раненый - ФОТО
В Сабирабадском районе Азербайджана произошло серьезное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось на 20-м километре шоссе Гаджигабул-Бахрамтепе.
Груженый камнем грузовик "КамАЗ", за рулем которого находился житель села Гаралар Сабирабадского района Гадир Самидов, столкнулся с другим грузовиком той же марки, перевозившим щебень.
Самидов был госпитализирован, но скончался через несколько минут в больнице. Водитель второго грузовика, Ильяс Гамидов, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Он перенес ампутацию пальцев ноги.
Ведется следствие.
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