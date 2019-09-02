В Сабирабадском районе Азербайджана произошло серьезное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие случилось на 20-м километре шоссе Гаджигабул-Бахрамтепе.

Груженый камнем грузовик "КамАЗ", за рулем которого находился житель села Гаралар Сабирабадского района Гадир Самидов, столкнулся с другим грузовиком той же марки, перевозившим щебень.

Самидов был госпитализирован, но скончался через несколько минут в больнице. Водитель второго грузовика, Ильяс Гамидов, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Он перенес ампутацию пальцев ноги.

Ведется следствие.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!