https://news.day.az/society/1152623.html Магнитная буря в Азербайджане - ПРОГНОЗ
Магнитная буря в Азербайджане - ПРОГНОЗ
Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.
Как сообщили в понедельник Trend в обсерватории, 2-4 сентября солнечная активность останется на очень низком уровне.
В сообщении отмечается, что второго сентября вероятность магнитной бури оценивается менее 20, третьего и четвертого сентября - менее пяти и одного процента соответственно.
В первый день прогнозируемого периода (второго сентября) параметры солнечного ветра под действием эффекта CH HSS будут соответствовать режиму сильного ветра, а в последующие дни (третьего и четвертого сентября) сравнительно ослабнут.
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