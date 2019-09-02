Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщили в понедельник Trend в обсерватории, 2-4 сентября солнечная активность останется на очень низком уровне.

В сообщении отмечается, что второго сентября вероятность магнитной бури оценивается менее 20, третьего и четвертого сентября - менее пяти и одного процента соответственно.

В первый день прогнозируемого периода (второго сентября) параметры солнечного ветра под действием эффекта CH HSS будут соответствовать режиму сильного ветра, а в последующие дни (третьего и четвертого сентября) сравнительно ослабнут.

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