Энергетические напитки постепенно разрушают нервную систему наших детей - Известный психолог специально для Day.Az
Накануне в Баку прошла встреча представителей Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АГТА) с предпринимателями, которые занимаются производством и импортом энергетических напитков.
Советник председателя АГТА Эльхан Микаилов сообщил, что с первого января следующего года энергетические напитки будут включены в "холодную цепочку", и будет осуществляться контроль над их транспортировкой и хранением при температуре от 0 до 18 градусов. Но особое внимание у общества вызвал факт того, что будет запрещена продажа энергетических напитков лицам моложе 18 лет. С этой целью будет запрещена их продажа около школ и детских садов.
Действительно ли условный энергетический напиток настолько вреден, что его продажу детям и подросткам следует запретить? С этим вопросом Day.Az обратился к психологу Лейле Али.
В беседе с нашим корреспондентом она отметила, что энергетические напитки - это среднегазированные, безалкогольные или слабоалкогольные напитки, которые стимулируют нервную систему человека. В состав некоторых энергетических напитков входит этиловый спирт. В таких коктейлях, энергетики стимулируют нервную деятельность, а этиловый спирт подавляет ее. Эти напитки очень вредны и в некоторых странах, например, в США запрещены для продажи.
"Частое и неконтролируемое употребление энергетических напитков значительно истощает нервную систему, негативно влияет как на нервную деятельность, так и на работу всех остальных органов и систем. Энергетики противопоказаны при различных психических расстройствах. В числе нежелательных проявлений, описанных в связи с употреблением энергетических напитков, входят головная боль, тревожность, раздражительность, напряженность, головокружение,тремор, спутанность сознания, психоз, судороги и измененные психические состояния. Замечено также, что чрезмерное употребление энергетических напитков может вызывать гипервигильность (чрезмерное внимание и фокусировку на всех внешних и внутренних раздражителях, что является вторичным проявлением бредовых состояний или галлюцинаций) и психомоторное беспокойство, за которым следует ухудшение психического состояния, особенно у людей с плохо контролируемыми или не диагностированными психическими нарушениями", - сообщила психолог.
Лейла Али отметила, что энергетические напитки стали очень популярными среди студентов и школьников, которые считали,что энергетики помогают эффективнее подготовиться к экзаменам или дольше не спать на вечеринках. Ученные достаточно давно говорят о наличии серьезных побочных эффектов у подобных напитков, которые иногда приводят к развитию сердечных приступов или проблем психического характера. У энергетиков сладкий вкус и привлекательный молодежный дизайн, но входящие в состав кофеин, теобрамин, теофиллин, таурин действуют подобно наркотикам и способны вызывать зависимость.
Психолог заявила, что от напитков со стимуляторами тонуса повышается нервная возбудимость, растет уровень конфликтности, агрессии. При этом если взрослый человек может себя контролировать, то дети и подростки - нет. Подростки, злоупотребляющие этими напитками,становятся социально опасными.
"Психостимулирующие препараты не должны находиться в свободный продаже. Энергетические напитки с их воздействием на физиологию все же следует законодательно регулировать - как это происходит с лекарственными препаратами, например", - заключила Лейла Али.
Ф. Агаларова
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре