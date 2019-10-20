Накануне в Баку прошла встреча представителей Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АГТА) с предпринимателями, которые занимаются производством и импортом энергетических напитков.

Советник председателя АГТА Эльхан Микаилов сообщил, что с​ первого января следующего года энергетические напитки будут включены в "холодную цепочку", и будет осуществляться контроль над их транспортировкой и хранением при температуре от 0 до 18 градусов. Но особое внимание у общества вызвал факт того, что будет​ запрещена​ продажа​ энергетических напитков лицам моложе 18 лет. С этой целью будет запрещена их продажа около школ и детских садов.



Действительно ли​ условный энергетический напиток настолько вреден, что его продажу детям и подросткам следует запретить? С этим​ вопросом Day.Az обратился к​ психологу​ Лейле​ Али.​

В беседе с нашим корреспондентом она отметила, что энергетические напитки -​ ​ это среднегазированные, безалкогольные или слабоалкогольные напитки,​ которые стимулируют нервную систему человека.​ В состав некоторых энергетических напитков входит этиловый спирт.​ В таких коктейлях,​ энергетики стимулируют нервную деятельность,​ а этиловый спирт подавляет ее.​ Эти напитки очень вредны и в некоторых странах,​ например, в США​ запрещены для продажи.​

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"Частое и неконтролируемое употребление энергетических напитков значительно истощает нервную систему,​ негативно влияет как на нервную деятельность, так​ и на работу всех остальных органов и систем.​ Энергетики противопоказаны при различных психических расстройствах.​ В числе нежелательных проявлений,​ описанных в связи с употреблением энергетических напитков,​ входят головная боль,​ тревожность,​ раздражительность,​ напряженность,​ головокружение,тремор,​ спутанность сознания,​ психоз,​ судороги и измененные психические состояния.​ Замечено также,​ что чрезмерное употребление энергетических напитков может вызывать гипервигильность (чрезмерное внимание и фокусировку на всех внешних и внутренних раздражителях,​ что является вторичным проявлением бредовых состояний или галлюцинаций)​ и психомоторное беспокойство,​ за которым следует ухудшение психического состояния,​ особенно у людей с плохо контролируемыми или не диагностированными психическими нарушениями", -​ сообщила психолог.​​



Лейла Али отметила, что энергетические напитки стали очень популярными среди студентов и школьников, которые​ считали,что энергетики​ помогают эффективнее подготовиться к экзаменам или дольше не спать на вечеринках. Ученные достаточно давно говорят о наличии серьезных побочных эффектов у​ подобных напитков,​ которые иногда приводят к развитию сердечных приступов или проблем психического характера.​ У энергетиков сладкий вкус и привлекательный молодежный дизайн,​ но входящие​ в состав кофеин,​ теобрамин,​ теофиллин,​ таурин действуют подобно наркотикам​ и способны вызывать зависимость.​​



Психолог заявила, что от напитков со стимуляторами тонуса повышается нервная возбудимость,​ растет уровень​ конфликтности,​ агрессии.​ При этом если взрослый человек может себя контролировать, то​ дети и подростки​ -​ нет.​ Подростки, злоупотребляющие этими напитками,становятся социально опасными.​​



"Психостимулирующие препараты не должны находиться в свободный продаже.​ Энергетические напитки с их воздействием на физиологию все же следует законодательно регулировать - как это происходит с лекарственными препаратами, например", -​ заключила Лейла Али.



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Ф. Агаларова

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