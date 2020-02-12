9 февраля 2020 года в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, где 1314 кандидата боролись за 125 мандатов.

Из 1637 кандидатов 321 отозвали свои кандидатуры, а кандидатура 2-х человек была аннулирована.

Как сообщает Day.Az, modern.az выяснил, какая зарплата на данный момент у депутатов.

Выяснилось, что рядовой депутат получает 1730 манатов. Официальная зарплата председателя парламента составляет 2471 манат, первого заместителя - 2347 манатов, заместителя - 2224 маната, председателя комитета - 1977 манатов.

Кроме того, существует надбавка в размере 730 манатов за исполнение обязанностей депутата, 700 манатов полагается в праздничные дни (Новый год, праздник Новруз, праздник Гурбан, праздник Рамазан). Также, за 3-х месячный летний отдых депутатам, помимо основной зарплаты, полагаются отпускные в размере суммы 3-х месячной зарплаты.

Таким образом, рядовой депутат получает 5190 манатов. Официальная зарплата председателя парламента составляет 7413 маната, первого заместителя - 7041 манат, заместителя - 6672 маната, председателя комитета - 5931 манат.