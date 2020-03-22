https://news.day.az/society/1215035.html Фонд Университета АДА пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом
Фонд Университета АДА пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом
Фонд Университета АДА также подключился к мерам, осуществляемым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение вуза, Фонд пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.
Таким образом, Университет внес свой вклад в мероприятия, осуществляемым для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.
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