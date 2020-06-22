Врач Мурад Мамедли: "Люди, опомнитесь! Ситуация у нас может стать хуже, чем в Италии и Испании!"
Азербайджанский врач Мурад Мамедли обратился через социальные сети к гражданам страны с призывом соблюдать режим карантина и не усугублять и без того тяжелую ситуацию. По его словам, карантин введен не "для показухи", а в больницах Баку действительно заканчиваются места для больных, передает Day.Az.
"Я врач, работаю с больными СOVID-19. Только Бог знает о том, как мы переживаем и выживаем в больнице... Ситуация стала намного серьезнее. Все оказалось не так, как мы предполагали. В Баку заканчиваются места, отведенные для пациентов с ковид. Заражение максимальное. Количество тяжелых пациентов становится больше с каждым днем. Такими темпами число погибших резко возрастет, несмотря на все наши силы и работу", - написал врач.
Мурад Мамедли призвал всех граждан не посещать без необходимости общественные места и не ездить в общественном транспорте.
"Неужели так трудно соблюдать элементарные правила: держать расстояние, надевать маску и мыть руки? Поверьте, самое худшее, что у нас будет ситуация хуже, чем в Италии и Испании!", - предостерег он.
Врач также обратился к людям, которые все еще не верят в существование вируса.
"Если вы не верите в вирус, то соблюдайте карантин ради тех, кто верит. Тех, кто знает... Тех, кто видит... В конце концов, ради Бога. Если сегодня мы будем жить, не соблюдая социальной дистанции на бульваре или в ресторане, то завтра наказанием для нас будет потеря родителей, молодых ребят и т.д. Люди думают, что карантин и все прочее для показухи. Нет, родные мои, нет! С такими темпами распространения скоро нам не хватит даже медицинского персонала! А если заболеем мы, то для нас, врачей, мест в больницах уже не будет! Пусть Аллах хранит нашу страну и наш народ!", - призывает врач.
Мурад Мамедли также рассказал о тяжелейших условиях, в которых приходится работать врачам.
"Вы не поверите, в каком состоянии мы выходим с работы. У всех врачей на лицах кожа уже сходит, на ногах вены вздулись. По ночам, во сне, у всех в ушах звучит гул аппаратов... Стресс, бессонные ночи и боли по всему телу... В таком состоянии мы каждый день работаем... без воды, еды и почти без свежего воздуха", - говорит Мамедли.
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