Врач Мурад Мамедли: "Люди, опомнитесь! Ситуация у нас может стать хуже, чем в Италии и Испании!"

Азербайджанский врач Мурад Мамедли обратился через социальные сети к гражданам страны с призывом соблюдать режим карантина и не усугублять и без того тяжелую ситуацию. По его словам, карантин введен не "для показухи", а в больницах Баку действительно заканчиваются места для больных, передает Day.Az.

"Я врач, работаю с больными СOVID-19. Только Бог знает о том, как мы переживаем и выживаем в больнице... Ситуация стала намного серьезнее. Все оказалось не так, как мы предполагали. В Баку заканчиваются места, отведенные для пациентов с ковид. Заражение максимальное. Количество тяжелых пациентов становится больше с каждым днем. Такими темпами число погибших резко возрастет, несмотря на все наши силы и работу", - написал врач.