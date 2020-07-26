Врач Саида Керимова: восстановление после COVID-19 тяжелый процесс, но Бахрам Багирзаде делает успехи

Не будет преувеличением сказать, что вся страна с волнением следит за состоянием здоровья заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде. На днях стало известно, что тест Бахрама, наконец, дал отрицательный результат. Однако, как говорят врачи, состояние его остается тяжелым. Кроме того, возвращение к нормальной жизни после перенесенного требует длительной реабилитации.

О том, что представляет собой реабилитация после критического перенесения инфекции коронавирусом, мы побеседовали с физиотерапевтом-реабилитологом Центрального таможенного госпиталя Саидой Керимовой.

В беседе с Day.Az врач отметила, что как раз сейчас работает по реабилитации с Бахрамом Багирзаде.

"Сразу скажу, что команда реаниматологов поработала на славу. Они просто молодцы. Признаться, поначалу даже мы, врачи, не знали, чего можно ожидать, когда больной в таком критическом состоянии. Когда основные жизненные показатели стабилизировались, мы подключили реабилитацию. Разрабатываем ноги, руки, делаем дыхательную гимнастику. Впереди еще много работы. Но Бахрам молодец. Настрой хороший, шутит, охотно выполняет все упражнения", - сказала Саида Керимова.

По словам врача-реабилитолога, пациенты, перенесшие тяжелую форму коронавирусной инфекции, нуждаются в реабилитации, и по мере роста числа излечившихся, потребность в восстановительном лечении будет расти. Проблема и лечения, и реабилитации после COVID-19 во многом связана с тем, что заболевание еще не до конца изучено, отметила врач. Вирус новый, и о том, как он себя ведет в организме, медики узнают по относительно недолгим наблюдениям.

Керимова пояснила, что стандартная легочная реабилитация здесь не всегда подходит. В острый период, когда пациенты нестабильны и могут начать задыхаться, дополнительная нагрузка противопоказана. Вся реабилитационная программа прорабатывается при четком контроле жизненных показателей, подчеркнула наша собеседница.

"По данным зарубежных специалистов, которые ранее появлялись в СМИ, пациенты, излечившиеся от коронавируса, могут иметь дефицит дыхательной деятельности до 20 процентов. Это значит, что при обычных нагрузках, у них быстрее будет наступать усталость, а более интенсивные физические нагрузки будут даваться им сложнее. Это, естественно, ухудшает качество жизни. Пациенты, которые находились на искусственной вентиляции, тем более, долго сталкиваются с еще более серьезными проблемами - мышцы под аппаратом слабеют, находясь без движения, слабеют руки, ноги, теряется мышечная масса. Ряд пациентов столкнется с нарушением речи и глотательной функции, дисфагией. Это возможное осложнение после "трубки". То есть часто приходится заново учить пациентов двигаться, ходить, говорить, глотать. С этими проблемами работаем мы, реабилитологи, и все программы по реабилитации очень индивидуальны", - сказала Саида Керимова.

Одним словом, работа идет, вся команда врачей госпиталя продолжает делать все, чтобы поставить и Бахрама, и других пациентов на ноги - в буквальном смысле этого слова, заключила реабилитолог.

Лейла Таривердиева