https://news.day.az/society/1256448.html В Баку задержан автоугонщик
В Баку задержан автоугонщик
В Баку задержан угонщик автомобиля.
Как передает Day.Az, угон произошел 23 июля на улице Генерала Шихлинского в Хатаинском районе.
Неизвестный угнал автомобиль гражданкиТ.Меликовой. Преступление было раскрыто по "горячим следам". По факту задержан ранее судимый Рахиб Рзаев 1974 года рождения.
Он был задержан в момент управления угнанным автомобилем в поселке Гала.
По факту возбуждено уголовное дело.
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