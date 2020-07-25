В Баку задержан автоугонщик

В Баку задержан угонщик автомобиля.

Как передает Day.Az, угон произошел 23 июля на улице Генерала Шихлинского в Хатаинском районе.

Неизвестный угнал автомобиль гражданкиТ.Меликовой. Преступление было раскрыто по "горячим следам". По факту задержан ранее судимый Рахиб Рзаев 1974 года рождения.

Он был задержан в момент управления угнанным автомобилем в поселке Гала.

По факту возбуждено уголовное дело.