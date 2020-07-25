https://news.day.az/society/1256474.html Украинская полиция распространила информацию о двух раненых азербайджанских студентах в Киеве
Украинская полиция распространила информацию о двух раненых азербайджанских студентах в Киеве
В столице Украины Киеве ранены два иностранных студента.
Об этом официальную информацию распространила украинская полиция, сообщает в субботу Day.Az.
Согласно сообщению, в 02:30 по местному времени в Киеве неизвестные лица открыли стрельбу по двум иностранным студентам. В результате двое студентов 20 лет были ранены. Один из раненых был доставлен в больницу скорой помощи, другой отказался ехать в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сказал, что раненые являются студентами-азербайджанцами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре