https://news.day.az/society/1256478.html Миссия ВОЗ прибыла в Азербайджан
Миссия ВОЗ прибыла в Азербайджан
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла с визитом в Азербайджан для оказания помощи нашей стране в борьбе с COVID-19. Визит запланирован на 21 июля - 2 августа.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в представительстве ВОЗ в Азербайджане. Цель миссии - оценить нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, оказать поддержку в усилении мероприятий по борьбе с COVID-19, выявить пробелы в сфере коммуникации рисков и работе с общинами, дать соответствующие рекомендации, передает Day.Az.
В состав миссии входят эксперты ВОЗ Давид Новилло Ортиз, Шахин Гусейнов, Эльза Мария Негро Калдуч, Анна Борщевска и Джетри Регми.
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