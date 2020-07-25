Миссия ВОЗ прибыла в Азербайджан

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла с визитом в Азербайджан для оказания помощи нашей стране в борьбе с COVID-19. Визит запланирован на 21 июля - 2 августа.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в представительстве ВОЗ в Азербайджане. Цель миссии - оценить нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, оказать поддержку в усилении мероприятий по борьбе с COVID-19, выявить пробелы в сфере коммуникации рисков и работе с общинами, дать соответствующие рекомендации, передает Day.Az.

В состав миссии входят эксперты ВОЗ Давид Новилло Ортиз, Шахин Гусейнов, Эльза Мария Негро Калдуч, Анна Борщевска и Джетри Регми.