В Агстафе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Агстафинском районе перевернулся легковой автомобиль, пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Салоглу.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление. В результате этого машина съехала с дороги и упала в овраг. Находившиеся в автомобиле в момент аварии Векилов Новре (1994 г.р.) и Гурбанов Эльнур (1978 г.р.) получили ранения и были госпитализированы. Состояние обоих пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.