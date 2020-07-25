https://news.day.az/society/1256490.html В Агстафе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Агстафе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Агстафинском районе перевернулся легковой автомобиль, пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Салоглу.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление. В результате этого машина съехала с дороги и упала в овраг. Находившиеся в автомобиле в момент аварии Векилов Новре (1994 г.р.) и Гурбанов Эльнур (1978 г.р.) получили ранения и были госпитализированы. Состояние обоих пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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