https://news.day.az/society/1256505.html Вылечившийся от коронавируса Бахрам Багирзаде показал, как раньше занимался боксом - ВИДЕО
Вылечившийся от коронавируса Бахрам Багирзаде показал, как раньше занимался боксом - ВИДЕО
Вылечившийся от коронавируса заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде поделился на своей странице в Instagram интересным видео.
Как передает Day.Az, на опубликованных старых кадрах Бахрам занимается боксом. Подписчики актера пожелали ему крепкого здоровья, выразили наилучшие пожелания, а также спросили в комментариях, является ли видео новым или старым.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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