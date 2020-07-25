Вылечившийся от коронавируса Бахрам Багирзаде показал, как раньше занимался боксом

Вылечившийся от коронавируса заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде поделился на своей странице в Instagram интересным видео.

Как передает Day.Az, на опубликованных старых кадрах Бахрам занимается боксом. Подписчики актера пожелали ему крепкого здоровья, выразили наилучшие пожелания, а также спросили в комментариях, является ли видео новым или старым.

Представляем вашему вниманию эти кадры: