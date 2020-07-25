Объявлены результаты экзаменов, прошедших 23 и 24 июля

Объявлены результаты прошедших 23 и 24 июля выпускных экзаменов для учеников 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования и экзаменов по азербайджанскому языку (как государственный язык), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Согласно информации, результаты экзаменов доступны на сайте ГЭЦ с 22:10 25-го июля.

Участники могут ознакомиться с результатами экзамена и графическими изображениями карточки ответов по следующим ссылкам:

- выпускные экзамены для учеников 9-х классов;

- приемные экзамены в колледжи для выпускников текущего и прошлых лет на базе общего (9 лет) среднего образования;

- экзамены по азербайджанскому языку (как государственный язык) на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования для обучающихся на другом языке.

- приемный экзамен в Военный лицей имени Дж. Нахчыванского.

Участники также могут узнать результаты экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.

На выпускные экзамены 9-х классов не явились 330 человека из 18 434 человек, 337 человек из 1 035 человек, участие которых предусматривалось в приемных экзаменах в колледжи, 120 человек из 3 086 человек, участие которых предусматривалось в экзаменах по азербайджанскому языку.

Четыре человека были отстранены от участия в экзамене за нарушение установленных правил.

Напомним, что в сентябре для учащихся, не принявших участие в выпускных экзаменах (в том числе, по азербайджанскому языку), и не подавших документы в колледжи, вновь будут организованы выпускные экзамены. Эти люди будут повторно оценены и им будет выдан аттестат.

Для рассмотрения обращений по результатам после завершения всех экзаменов по городам и районам будет работать Апелляционная комиссия. Для обращения в комиссию на сайте ГЭЦ будет размещена форма электронного заявления.

Результаты открытых тестовых заданий, использованных в выпускных экзаменах 11-х классов 23 и 24 июля, планируется объявить в течение трех недель.