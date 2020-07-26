Массовая драка с поножовщиной в Абшероне, есть погибшие и пострадавшие

Стали известны некоторые обстоятельства кровавого инцидента в Хырдалане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, установлено, что в результате массовой драки на улице Мирзы Ибрагимова пострадал еще один человек.

В Республиканскую клиническую больницу доставлен брат погибшего от ножевых ран Мамеда Мамедова Халил Мамедов.

По сообщению, участниками массовой драки были минимум 5-6 человек. По словам очевидцев инцидента, драка произошла из-за девушки.

В связи с фактом начато расследование.

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В Абшеронском районе мужчине нанесено 6 ножевых ранений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Хырдалан.

Во время драки ножевые ранения получили Турал Гулиев 1992 г.р., Гасаналиев Ильгар Яшар оглу 1992 г.р., Мамед Мамедов и мужчина по имени Гасан.

Двое из пострадавших - М.Мамедов и мужчина по имени Гасан - скончались на месте происшествия.

Пострадавшие помещены в горбольницу №3. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Прокуратура Абшеронского района выясняет обстоятельства происшествия.