Ночное ДТП в Баку, много пострадавших

Минувшей ночью в Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Рамана.

В результате столкновения автомобилей марки Saipa и Mercedes пострадали 6 человек.

Пострадавшие помещены в горбольницу №3. Состояние троих - Хаяла Кязимова, Керима Зейналова, Тофига Ахмедова и Джейхуна Бабаева  оценивается как тяжелое.