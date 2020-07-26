https://news.day.az/society/1256556.html Ночное ДТП в Баку, много пострадавших
Ночное ДТП в Баку, много пострадавших
Минувшей ночью в Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Рамана.
В результате столкновения автомобилей марки Saipa и Mercedes пострадали 6 человек.
Пострадавшие помещены в горбольницу №3. Состояние троих - Хаяла Кязимова, Керима Зейналова, Тофига Ахмедова и Джейхуна Бабаева оценивается как тяжелое.
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