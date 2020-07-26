https://news.day.az/society/1256593.html Агентство: Произошла ошибка в отправке сообщений гражданам результатов тестов на коронавирус 25 и 26 июля
Агентство: Произошла ошибка в отправке сообщений гражданам результатов тестов на коронавирус 25 и 26 июля
Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.
Агентство просит лиц, получивших в указанные даты СМС-сообщения с портала its.gov.az, не учитывать результаты тестов.
С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов: "Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе".
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