Агентство: Произошла ошибка в отправке сообщений гражданам результатов тестов на коронавирус 25 и 26 июля

Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Агентство просит лиц, получивших в указанные даты СМС-сообщения с портала its.gov.az, не учитывать результаты тестов.

С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов: "Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе".