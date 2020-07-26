В Сумгайыте 90-летний мужчина вылечился от коронавируса
В Сумгайыте 90-летний Афган Аскеров полностью вылечился от коронавируса. Он выписался из городской больницы номер 1, в которую поступил в критическом состоянии.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в больнице, Афган Аскеров обратился в больницу с серьезными недомоганиями. При осмотре было обнаружено, что он инфицирован вирусом COVID-19. Аскеров, которого лечили 16 дней, уже чувствует себя хорошо, передает Day.Az.
Лечащий врач пациента, специалист из России Алим Гусейнов, сказал, что пациент, получив полный курс лечения, выздоровел и уже выписан из больницы.
Проведенные в нашей стране масштабные мероприятия по обеспечению безопасности населения в борьбе с COVID-19 оказали положительное влияние и на динамику выздоровевших в Сумгайыте. Количество выздоровевших превысило число выздоровевших за сутки. Количество людей, инфицированных коронавирусом в городе, сократилось в 2-3 раза по сравнению с предыдущими результатами. Проблем с обеспечением медикаментов в больницах нет.
За последние два месяца в больницы города с диагнозом COVID-19 обратились 1477 человек, из которых 1077 уже выздоровели и выписаны домой.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре