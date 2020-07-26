Душа шехидов всегда остается рядом с любимыми. Памяти героев Азербайджана

Главное управление культуры города Баку и Light in Black Agency представили видеоролик, посвященный памяти шехидов, павших за независимость Азербайджана и освобождения страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

Шехиды не умирают, их память вечно живет в сердце народа, они являются доблестным примером героизма защиты родной земли от врагов. Душа шехидов всегда остается рядом с любимыми...- таков слоган этого проекта.

Во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении нескольких дней проводили провокационные действия. Во время ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.