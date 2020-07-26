Завершилась электронная регистрация на конкурс по приему на работу учителей

Завершился электронный прием документов на конкурс по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения, входящие в систему Министерства здравоохранения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в ходе электронного приема документов, проводившегося 16-25 июля нынешнего года на сайте miq.edu.az, прошли регистрацию 53 880 кандидатов.

Из них подтвердили свои электронные заявления 51 227 кандидатов. После завершения проверки электронных заявлений результаты будут отправлены на персональные страницы кандидатов.