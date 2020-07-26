https://news.day.az/society/1256638.html Завершилась электронная регистрация на конкурс по приему на работу учителей
Завершилась электронная регистрация на конкурс по приему на работу учителей
Завершился электронный прием документов на конкурс по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения, входящие в систему Министерства здравоохранения.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в ходе электронного приема документов, проводившегося 16-25 июля нынешнего года на сайте miq.edu.az, прошли регистрацию 53 880 кандидатов.
Из них подтвердили свои электронные заявления 51 227 кандидатов. После завершения проверки электронных заявлений результаты будут отправлены на персональные страницы кандидатов.
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