В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 602 пациента

В Азербайджане выявлено еще 417 случаев заражения коронавирусом, 602 человека вылечились, 9 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 30 050 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 22 684, скончались 417 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 949 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 296, в целом - 683 548 тестов.