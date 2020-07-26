https://news.day.az/society/1256660.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 602 пациента - заразились 417 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 602 пациента - заразились 417 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 417 случаев заражения коронавирусом, 602 человека вылечились, 9 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 30 050 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 22 684, скончались 417 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 949 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 296, в целом - 683 548 тестов.
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