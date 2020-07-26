В Масазыре загорелась иномарка,

В поселке Масазыр внезапно загорелся автомобиль Opel.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС. В результате принятых мер пожар удалось потушить.

По причине того, что сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана охраняли территорию, на дороге возник затор.