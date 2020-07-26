https://news.day.az/society/1256664.html В Масазыре загорелась иномарка, образовалась пробка
В Масазыре загорелась иномарка, образовалась пробка
В поселке Масазыр внезапно загорелся автомобиль Opel.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС. В результате принятых мер пожар удалось потушить.
По причине того, что сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана охраняли территорию, на дороге возник затор.
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