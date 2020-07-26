Бахрам Багирзаде выступил с обращением после выздоровления

Бахрам Багирзаде в соцсетях поделился статусом, в котором выразил признательность всем, кто поддержал его в тяжелый период жизни, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От всего сердца, которое бьётся благодаря потрясающим врачам и милосердию Всевышнего, я благодарю каждого, кто в эти тяжёлые дни молился Богу за моё здоровье! Возвращение к жизни было похоже на бесконечную дорогу по выжженной пустыне, в конце которой меня встретили потоки чистейшей воды. И это были ваши молитвы, мои дорогие друзья! Вы молились обо мне в мечетях и дома во время намаза, вы зажигали свечи в христианских храмах и призывали Создателя в мудрой тишине синагог. И даже те, кто не исповедует никакую религию, произносили столько тёплых, искренних слов, что для меня они тоже стали молитвой. Огромное спасибо всем, с кем я знаком и дружен! И особенное спасибо тем, с кем я не знаком, потому что ваши молитвы и поддержка стали для меня самым трогательным, светлым и бесценным проявлением человеческой доброты. Да пребудет с вами милость Всевышнего во все дни вашей жизни! Здоровья вам и всем, кого вы любите! Ваш Бахрам Багирзаде", - написал Бахрам Багирзаде.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ. В ближайшие дни запланирован перевод пациента из реанимационного отделения в больничную палату.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.