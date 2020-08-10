Урбанизация все еще остается актуальным вопросом в Азербайджане

Несмотря на принятые меры, урбанизация в Азербайджане все еще остается актуальным вопросом.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азер Аллахверенов.

По его словам, после обретения независимости Азербайджан подвергся воздействию сильных миграционных потоков. Процесс миграции из сельской местности в города стал одним из самых заметных явлений в этой области.

"С одной стороны миграция вынужденных переселенцев из оккупированных вооруженными силами Армении в результате армяно-азербайджанского конфликта Нагорного Карабаха и прилегающих районов, в также из опасных для проживания населенных пунктов в приграничных с Арменией районах, с другой стороны, ущерб социально-экономической сфере республики в результате войны был одним из факторов, напрямую влияющих на процесс урбанизации. Жители регионов, страдающие от тяжелой социально-экономической ситуации, разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры, безработицы, а также трудоспособные жители сел в поисках работы направились в большие города, в частности Баку и Абшеронский район", - сказал Аллахверенов.

Он подчеркнул, что первый этап урбанизации охватывает период до 2001 года. В основном это связано с последствиями войны, неполным распределением земель, ухудшением экономической ситуации в сельской местности и другими факторами. Строительный бум в Баку после 2002 года ознаменовал начало второй фазы процесса урбанизации. Таким образом, начало строительного бума увеличило потребность в рабочей силе. В связи с этим начался наплыв трудовых мигрантов из сел и районов в Баку.

"Ежегодно в Баку строились десятки новых зданий, и спрос на рабочую силу стремительно рос. В этот период в Баку произошло резкое увеличение инвестиций в другие области, и в числе рабочих мест в городе наблюдался стремительный рост. Произошел значительный подъем в различных секторах экономики, включая торговлю и услуги. Изменения создали потребность в дополнительных людях. В этой ситуации руководство страны приняло ряд важных документов для предотвращения темпов урбанизации. Анализы показывают, что с 2004 года был проделан большой объем программной работы по сокращению урбанизации, вызванной социально-экономическими причинами, включая внутреннюю миграцию", - отметил Азер Аллахверенов.

По его словам, наряду с тем, что реализация Государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджана, прежде всего, является усовершенствованной концепцией, служащей предотвращению диспропорционального развития регионов, она также направлена ​​на устранение последствий внутренней миграции по социально-экономическим причинам. Государственные программы создали почву для ослабления урбанизации в результате пропорционального развития регионов, обновления инфраструктуры, создания новых рабочих мест, решения социальных проблем. Таким образом, реализация серьезных реформ в регионах при поддержке государства, улучшение возможностей фермерских хозяйств, создание индустриальных парков в регионах, открытие большого количества новых предприятий создало потребность в трудовых ресурсах в регионах, что привело к значительному ослаблению урбанизации.

"Увеличение возможностей трудоустройства в регионах в последние годы привело к тому, что некоторые люди, постоянно зарегистрированные в Баку и других крупных городах, обращаются в регионы и работают там. Резко увеличивается количество жителей Баку, работающих в регионах в банковским секторе, сфере услуг, строительства. Хотя рурализация - обратный урбанизации процесс, то есть миграция городского населения в регионы, не обрела широкий охват, однако это довольно заметное явление", - подчеркнул Аллахверенов.

Он считает, что с точки зрения актуальности феномена урбанизации в Азербайджане важно повысить социально-экономические темпы в регионах и, как следствие, увеличить возможности трудоустройства, расширить масштаб программ.

"Такие меры, как эффективное использование внутренних трудовых ресурсов, решение проблемы трудоустройства и предпочтение местных трудовых ресурсов при трудоустройстве, создание механизмов стимулирования распределения экономически активного населения по территориям с целью достижения баланса рынка труда регионов, создание новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций в регионы, должны быть в центре внимания", - подытожил Азер Аллахверенов.