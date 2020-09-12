Количество проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 превысило 1 млн

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 002 727 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки проведен 7 351 тест на коронавирус.