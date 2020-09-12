https://news.day.az/society/1270280.html Количество проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 превысило 1 млн
Количество проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 превысило 1 млн
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 002 727 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За последние сутки проведен 7 351 тест на коронавирус.
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