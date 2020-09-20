https://news.day.az/society/1272423.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 154 пациента - заразились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 154 пациента - заразились 146 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 146 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 154, скончался один человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 39 188 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 755, скончались 575 человек. Число активных больных коронавирусом - 1858 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 886, в целом - 1 054 792 тестов.
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