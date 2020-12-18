В Азербайджане меняется порядок выплаты компенсации за ущерб от повышения прожиточного минимума

Меняется порядок выплаты компенсации за ущерб от повышения расходов на проживание и прожиточного минимума.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О юридической защите образцов азербайджанского фольклора", "О борьбе с коррупцией", "О банках", "Об управлении муниципальными землями" и в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики", включенном в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, предложенному в Гражданский кодекс, сумма компенсации, назначенной за потерянную в результате повышения прожиточного минимума прибыль (доходы), нарушение здоровья или смерть пострадавшего, будет увеличиваться пропорционально росту прожиточного минимума.

По действующему законодательству, сумма компенсации, назначенной за потерянную в результате повышения условной финансовой единицы прибыль (доходы), нарушение здоровья или смерть пострадавшего, увеличивается пропорционально росту условной финансовой единицы.