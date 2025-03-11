Армянские претензии на культурное наследие Южного Кавказа до XIX века необоснованны

У армян, переселенных на азербайджанские земли Южного Кавказа в начале XIX века, нет никаких оснований претендовать на какое-либо культурное наследие этих территорий, существовавшее до этого периода.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли во время выступления на научно-практической конференции "По следам депортированного наследия".

По его словам, последняя депортация наших соотечественников с земель Западного Азербайджана в 1987-1991 годах стала очередной возможностью для армян и властей Армении, которые на протяжении последних 200 лет реализовывали эту коварную политику.

"Этот процесс, начавшийся с оккупации Южного Кавказа царской Россией, в XXI веке приближался к разрушительному концу, но могущественная Азербайджанская Республика остановила этот зловещий процесс и превратилась во влиятельную силу в регионе", - сказал он.

Председатель отметил, что сейчас Азербайджан не только обеспечивает Великое возвращение на освобожденные от оккупации земли, но и проводит важную работу по защите нарушенных прав соотечественников, ставших беженцами в результате последней депортации из Западного Азербайджана.

"На этом пути перед нашими учеными и интеллигенцией стоят большие задачи. В первую очередь, это раскрытие правды о Западном Азербайджане, полное разоблачение армянских фальсификаций и донесение этой истины до мировой общественности.

Недавние факты, выявленные нашими исследователями о жилом массиве Тепебашы в городе Ереван, где сохранились последние следы азербайджанцев, а также тревожные сигналы, связанные с планами армянского государства по уничтожению мечетей и исторических зданий в этом районе, еще раз доказали, что политика стирания азербайджанского культурного наследия в регионе продолжается и по сей день. К большому сожалению, обращения азербайджанских ученых и интеллигенции, а также Общины Западного Азербайджана в ЮНЕСКО и другие международные организации по этому вопросу до сих пор остаются безрезультатными.

Именно поэтому для разоблачения процесса, который сопровождается сменой географических названий и рассчитан на то, чтобы раз и навсегда стереть следы нашего народа, крайне важно сегодня публиковать такие исследовательские работы, как "Великое возвращение: наше материально-культурное наследие в Западном Азербайджане". Но следует учитывать, что в таких книгах крайне важно уделять особое внимание точности фактов",- добавил он.