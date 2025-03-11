https://news.day.az/sport/1736125.html Игрок "Сабаила" в сборной Руанды Футболист "Сабаила" Инносент Ншути приглашен в сборную Руанды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что нападающий вызван в национальную команду на ближайшие два матча. Сборная Руанды встретится 21 марта с Нигерией, а через четыре дня - с Лесото. Оба матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года пройдут на домашнем стадионе.
Игрок "Сабаила" в сборной Руанды
Футболист "Сабаила" Инносент Ншути приглашен в сборную Руанды.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что нападающий вызван в национальную команду на ближайшие два матча.
Сборная Руанды встретится 21 марта с Нигерией, а через четыре дня - с Лесото. Оба матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года пройдут на домашнем стадионе.
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