Игрок "Сабаила" ​​в сборной Руанды

Футболист "Сабаила" ​​Инносент Ншути приглашен в сборную Руанды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что нападающий вызван в национальную команду на ближайшие два матча.

Сборная Руанды встретится 21 марта с Нигерией, а через четыре дня - с Лесото. Оба матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года пройдут на домашнем стадионе.