Складной ноутбук Lenovo сломался во время презентации

В TikTok стал вирусным ролик, на котором складной ноутбук Lenovo сломали прямо в ходе презентации. Видео загрузил блогер под ником handyhase, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по всему, короткий ролик, который за неполную неделю набрал 4,2 миллиона просмотров, блогер записал во время посещения выставки MWC 2025. В том числе, на ней Lenovo показала концепт ноутбука ThinkBook Flip с дисплеем, который складывается вертикально. Во время демонстрации возможностей устройства нижняя половина дисплея неудачно сложилась и погасла.

Комментаторы иронично оценили случившееся. "Самая надежная модель Lenovo", - заметил пользователь под ником irasshaimase. "Продукт провалился тут же, как его представили", - заявил посетитель площадки под ником kukukukurt26. Комментатор под ником Stian написал, что ему "нравится качество и надежность устройства".

Во время презентации в Lenovo не стали уточнять, когда ноутбук появится в продаже. В разложенном состоянии вертикальный экран компьютера имеет диагональ 18,1 дюйма с разрешением 2000х2664 пикселей, в сложенном - 13,1 дюйма. Аппарат получил процессор Intel Ultra 7, 32 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X, накопитель PCIe SSD, разъемы Thunderbolt 4.