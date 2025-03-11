Движение на этой улице будет полностью ограничено

Завтра с 09:00 до 23:00 движение транспорта на улице Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку будет полностью перекрыто по причине ремонтных работ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничение затронет участок от улицы Аббаса Саххата до улицы Ханифы Алескерова.

Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты.