https://news.day.az/tourism/1736032.html Задерживаются рейсы Баку-Москва В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово).
Задерживаются рейсы Баку-Москва
В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово).
Как передает Day.Az, в целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях.
Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре