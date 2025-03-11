Задерживаются рейсы Баку-Москва

В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово).

Как передает Day.Az, в целях обеспечения безопасности полетов AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании.