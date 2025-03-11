"Для "Нефтчи" чемпионат еще не закончен"

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с полузащитником "Нефтчи" Эльвином Джамаловым.

- В 26-м туре Премьер-лиги Азербайджана вы сыграли вничью с "Туран Товуз". Как прокомментируете ничью со счетом 1:1?

- С самого начала было ясно, что обе стороны будут играть решительно. Это и происходило в течение 90 минут. В начале матча у соперника осталось 10 человек. На самом деле, играть против соперника, находящегося в численном меньшинстве, совсем не просто. Потому что они, как правило, играют от обороны. В ходе матча мы создали несколько голевых моментов. Хотя мы и отличились ближе к концу матча, нам не удалось удержать преимущество до самого конца. И это очень печально. Мы должны сделать из этого выводы и смотреть вперед.

- То есть, из ваших слов следует, что красная карточка соперника совсем не пошла на пользу "Нефтчи"...

- При игре в полных составах матч проходит в атмосфере взаимных атак. Когда соперник остается в меньшинстве, то больше времени уделяет обороне. Мы упорно трудились, чтобы создать голевые моменты. И получили то, что хотели. Просто не смогли сохранить преимущество.

- Что помешало сохранить победный счет - невнимательность или самоуспокоенность?

- Я бы сказал, невнимательность. Мы были немного неосторожны и в результате пропустили гол. Нам нужно было быть осторожными до самого конца. Это касается любого вида спорта.

- Хотя игроки "Нефтчи" в этом и не признаются, похоже, что ваши мысли больше о кубке, чем о чемпионате. Вы согласны?

- Я не согласен с этим. Конечно, в кубке у нас больше шансов на выход в еврокубки. Но в чемпионате мы стараемся приблизиться к командам, находящимся впереди нас в турнирной таблице.

- Но разница в очках слишком велика...

- Да, разница в очках большая. Если бы мы выиграли у "Кяпаза" в прошлом туре и заработали три очка в матче с "Туран Товуз", наше положение в турнирной таблице значительно улучшилось бы. Разница между нами и пятым местом составила бы всего одно очко.

- То есть чемпионат для "Нефтчи" еще не закончен?

- Нет. В любом случае ситуация может измениться в течение 2-3 туров. Поскольку команды, находящиеся наверху турнирной таблицы, теряют очки, вполне возможно, что мы приблизимся к ним. Мы будем бороться до конца в чемпионате. Сделаем все возможное, чтобы занять более высокие места.