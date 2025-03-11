https://news.day.az/officialchronicle/1736112.html Эльдар Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Эльдар Рза оглу Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Эльдар Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Эльдар Рза оглу Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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