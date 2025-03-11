Эльдар Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству"

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Эльдар Рза оглу Ибрагимов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.