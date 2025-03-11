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В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии в расширенном составе

11 марта в ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется