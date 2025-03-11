Илон Маск лишился 29 миллиардов долларов за один день

Глава компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск за один день лишился 29 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, причиной послужило падение стоимости акций Tesla на 15,4%, о чем свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По завершении торгов в понедельник, акции производителя электрокаров Tesla упали в цене на 15,43%, достигнув отметки в 222,15 доллара. С начала текущего года они потеряли почти половину своей стоимости. В конце 2024 года их цена составляла 403,84 доллара.

Понедельник ознаменовался распродажами на американских рынках. Индекс Nasdaq Composite, куда входят акции автопроизводителя, уменьшился на 4%. Дополнительным фактором стало снижение аналитиками UBS целевой цены акций Tesla до 225 долларов за акцию (ранее - 259 долларов).

В результате капитал Маска сократился на 29 миллиардов долларов за сутки, опустившись до 301 миллиарда. С начала года предприниматель потерял 30,5% своего состояния (около $132 млрд). Наивысшей отметки состояние бизнесмена достигло в минувшем декабре, когда оно оценивалось в $486 миллиардов.

Несмотря на потери, Маск продолжает возглавлять список самых богатых людей планеты. На второй позиции - создатель Amazon Джефф Безос, капитал которого превышает 210 миллиардов долларов.