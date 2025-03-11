В Азербайджане утверждены Правила государственной регистрации гражданских аэропортов

В Азербайджане утверждены "Правила сертификации гражданских аэропортов и (или) аэродромов в части их исправности, аэронавигационного оснащения и обеспечения, обеспечения требований безопасности, получения сертификатов соответствия аэропортам и (или) аэродромам, их государственной регистрации".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Настоящие правила разработаны в соответствии со статьями 10.2, 10.3 и первым предложением статьи 10.13 закона Азербайджанской Республики "Об авиации" и определяют требования к сертификации в связи с эксплуатацией гражданских аэропортов и (или) аэродромов с точки зрения пригодности к эксплуатации, аэронавигационного оснащения и обеспечения, включая соблюдение требований безопасности, получению сертификата соответствия аэропортов и (или) аэродромов, а также их государственной регистрации.

Сертификация гражданских аэропортов и (или) аэродромов осуществляется Государственным агентством гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляется Агентством.

С Правилами можно ознакомиться перейдя по ссылке.