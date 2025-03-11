https://news.day.az/society/1736171.html

Пожар в заповеднике в Азербайджане

Пожар произошел в части Гараязского государственного природного заповедника на территории села Союгбулаг в Агстафинском районе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, для ликвидации огня были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы. На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.