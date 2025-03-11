https://news.day.az/society/1736171.html Пожар в заповеднике в Азербайджане Пожар произошел в части Гараязского государственного природного заповедника на территории села Союгбулаг в Агстафинском районе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, для ликвидации огня были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы. На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.
Пожар в заповеднике в Азербайджане
Пожар произошел в части Гараязского государственного природного заповедника на территории села Союгбулаг в Агстафинском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, для ликвидации огня на территорию были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы.
На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.
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