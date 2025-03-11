Азербайджан очень активен в международных отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Во время последней встречи здесь была организована климатическая конференция. А теперь это мероприятие будет проведено в очередной раз, на котором будут обсуждаться главные вызовы, волнующие мир. Это тоже хорошая возможность, поскольку в этом году мы отмечаем тридцатую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Думаю, хорошо, что эта дата совпадает с нашей встречей", - подчеркнула Президент Северной Македонии.