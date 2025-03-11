МЧС обратилось к населению в связи с "Йел чершенбеси"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с праздником "Йел чершенбеси" (Вторник стихии ветра), который предшествует празднику Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании традиционных костров во время "Йел чершенбеси" может привести к опасным последствиям.

Так, в минувший вторник ("Од чершенбеси" - Вторник стихии огня) в Бардинском районе трагически скончался ребенок, получивший ожоги различной степени тяжести, когда упал в праздничный костер.

МЧС призвало граждан соблюдать следующие правила безопасности: костры необходимо разжигать вдали от зданий, автомобилей, деревьев, электрических проводов и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, находящиеся у костра, должны быть под присмотром взрослых. Также необходимо проявлять осторожность при прыжках через костер и обязательно убедиться, что огонь после его потушения полностью исчез.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра крайне опасно.

В МЧС также напомнили, что разведение костров в ветреную погоду особенно рискованно, и призвали воздержаться от использования пиротехники.