Apple сделает iOS и visionOS единым целым

Apple планирует глобально переработать пользовательский интерфейс будущих версий операционных систем iOS, iPadOS и macOS. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, изменения в дизайне будущих ОС будут вдохновлены элементами visionOS для гарнитуры Vision Pro. По словам Гурмана, редизайн интерфейса iPhone станет самым масштабным с момента выпуска iOS 7 в 2014 году, а для Mac - со времен обновления Big Sur 2020 года.

С обновлением Apple намерена унифицировать стиль интерфейсов, обновив дизайн иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок. Компания также работает над улучшением навигации и удобства управления устройствами.

Презентация iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 состоится на ежегодной конференции WWDC в июне 2025 года, после чего разработчикам станут доступны первые бета-версии обновлений. Полноценный релиз операционных систем Apple состоится в середине сентября - после презентации iPhone 17.

Скевоморфизм в ранних версиях iOS был дизайнерским подходом, при котором элементы интерфейса имитировали реальные объекты, такие как кожаные переплеты или деревянные полки. Это помогало пользователям быстрее освоить систему, создавая визуально знакомую и интуитивно понятную среду. С релизом iOS 7 Apple отказалась от этой идеи.