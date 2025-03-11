В Азербайджане вырос оборот по новым кассовым аппаратам

В январе-феврале 2025 года в Азербайджане оборот по контрольно-кассовым аппаратам нового поколения составил 3 млрд. 908,2 млн. манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Сообщается, что это на 9,7% или на 345,4 млн. манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что к настоящему времени в Азербайджане установлено 104 995 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.