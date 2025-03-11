https://news.day.az/economy/1736060.html В Азербайджане вырос оборот по новым кассовым аппаратам В январе-феврале 2025 года в Азербайджане оборот по контрольно-кассовым аппаратам нового поколения составил 3 млрд. 908,2 млн. манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики. Сообщается, что это на 9,7% или на 345,4 млн.
В Азербайджане вырос оборот по новым кассовым аппаратам
В январе-феврале 2025 года в Азербайджане оборот по контрольно-кассовым аппаратам нового поколения составил 3 млрд. 908,2 млн. манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.
Сообщается, что это на 9,7% или на 345,4 млн. манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сообщается, что к настоящему времени в Азербайджане установлено 104 995 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре